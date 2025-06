PSG / Inter Miami : les notes des Parisiens dans la presse

Victorieux facilement de l’Inter Miami (4-0) en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG s’est rendu la tâche facile après une première période de haut vol.

Opposé à l’Inter Miami de Lionel Messi en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG s’est montré sans pitié avec la formation de MLS en pliant le match dès la première période avec une victoire facile sur le score de 4-0. Au prochain tour, les champions d’Europe affronteront le Bayern Munich dans un choc européen.

João Neves brille, Barcola collectif

Face au club américain, Luis Enrique avait aligné son équipe-type avec le trio de l’entrejeu João Neves – Vitinha – Fabian Ruiz qui a encore brillé. Le numéro 87 des Rouge & Bleu a été l’auteur d’un doublé mais a aussi eu une grande influence dans le jeu avec et sans ballon de son équipe. Sans surprise, il est l’homme du match avec la note de 8/10 dans les quotidiens L’Equipe et Le Parisien. « Une première période de haute volée, avec un pressing féroce et une activité incessante. Il a mis du rythme par ses orientations et ses renversements. Le tour auréolé d’un doublé, de la tête sur un appel parfait (6e) et à la réception d’un caviar de Ruiz (39e). » Son compatriote portugais, Vitinha, a aussi régné au milieu de terrain et obtient la même note (8/10) dans le quotidien sportif : « Son coup franc pour trouver Neves, travaillé à l’entraînement, est un modèle du genre (6e). Le faible pressing adverse lui a laissé tout loisir pour distribuer et lancer les actions, toujours bien orienté pour éviter toute prise de risques. Son ouverture pour Barcola sur le 4e but est splendide (45e + 3) et celle pour Doué tout autant (58e). »

Une nouvelle fois buteur, Achraf Hakimi a poursuivi sur sa lancée des derniers mois et récolte la note de 7/10 dans Le Parisien : « Une petite frayeur pour commencer (2e) avant que la machine se mette en route. Le Marocain a montré une belle complicité avec Barcola dans son couloir droit et s’est montré en jambes. Une prestation embellie par son but inscrit en deux temps (45 + 3). » Autre belle performance, celle de Bradley Barcola. L’international français a été un danger constant dans cette rencontre, lui qui disputait son 100e match avec les Rouge & Bleu. « Pour son 100e match avec le PSG, l’ailier a rendu une copie très propre en étant vraiment au service du collectif et altruiste à l’image de son décalage pour Ruiz (39e) ou de sa passe pour Hakimi (45e + 3). Intéressant dans le jeu combiné, il aurait pu marquer, mais il bute à plusieurs reprises sur le gardien adverse (4e, 58e, 69e) », note le journal francilien, qui lui octroie la note de 7/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 6 – Hakimi 7, Marquinhos 6 (Beraldo 5), Pacho 6, Nuno Mendes 6 – J.Neves 8, Vitinha 8, F.Ruiz 7 (Zaïre-Emery 6) – Barcola 7, Doué 7, Kvaratskhelia 6 / Luis Enrique 7

(L’Equipe) : Donnarumma 6 – Hakimi 7, Marquinhos 6 (Beraldo 5), Pacho 6, Nuno Mendes 6 – J.Neves 8, Vitinha 8, F.Ruiz 7 (Zaïre-Emery 6) – Barcola 7, Doué 7, Kvaratskhelia 6 / Luis Enrique 7 Les notes du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 6 – Hakimi 7, Marquinhos 6 (Beraldo 5), Pacho 6, Nuno Mendes 6.5 – J.Neves 8, Vitinha 7.5, F.Ruiz 7 (Zaïre-Emery 5.5) – Barcola 7, Doué 7, Kvaratskhelia 6.5