PSG / Inter Miami – Les Parisiens impatients d’affronter Lionel Messi

Pour son huitième de finale de Coupe du monde des clubs, le PSG va affronter l’Inter Miami de Lionel Messi. Des retrouvailles attendues entre l’Argentin et le club parisien.

Victorieux des Seattle Sounders (2-0), le PSG a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Pour la suite de la compétition, les Rouge & Bleu seront opposés à l’Inter Miami le dimanche 29 juin (18h en France). Une rencontre qui aura une saveur particulière. Après deux années difficiles à Paris (2021-2023), Lionel Messi retrouvera son ancienne formation.

« Sur le terrain, il n’y a pas d’amis »

Et après le coup de sifflet final, les Parisiens ont déjà lancé ce huitième de finale face à la formation de MLS. Coéquipier de l’Argentin durant son passage à Paris, Gianluigi Donnarumma a hâte de retrouver le champion du Monde 2022, comme il l’a déclaré en après-match au micro de DAZN : « Messi, c’est fantastique pour nous, pour moi. J’ai passé deux ans ici avec lui, le plus grand joueur du monde. Mais j’espère que l’on va gagner. Lui a déjà gagné beaucoup de titres. On espère aller au bout. » De son côté, Achraf Hakimi n’a pas l’intention de faire de cadeau à l’octuple Ballon d’Or : « Oui, ça ferait plaisir de rencontrer Messi, j’ai joué deux ans avec lui au PSG et on a passé de bons moments. Après sur le terrain, il n’y a pas d’amis, lui voudra gagner et nous aussi. »

Dans la foulée de la victoire face à Seattle, les Parisiens ont décidé de prendre rapidement la direction d’Atlanta après un déjeuner à leur hôtel. « Dans le vol, certains ont suivi le match entre l’Inter Miami et Palmeiras (2-2) sur les écrans. Et la perspective de croiser de nouveau la route de l’octuple Ballon d’or réjouissait plutôt les joueurs parisiens après leur victoire contre Seattle (2-0), alors qu’ils ignoraient encore le nom de leur futur adversaire au moment de décoller », rapporte RMC. En terminant premier de son groupe, le PSG aura cinq jours pour préparer ce huitième de finale face à l’Inter Miami.