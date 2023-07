PSG, Inter Milan, Coupe du Monde : Leandro Paredes se livre

De retour de prêt après une saison compliqué à la Juventus Turin, le milieu parisien se livre aux médias argentins. Entre sa blessure en 2022, un départ avorté à l’Inter Milan et son retour au PSG, Leandro Paredes ne cache rien.

Leandro Paredes aura vécu une saison mitigée entre le sacre en Coupe du Monde et le conflit avec Massimiliano Allegri. Parti se ressourcer en Argentine, il a participé au jubilé de Juan Roman Riquelme avant de faire le tour des médias. Après avoir joué blessé face au Real Madrid en Ligue des Champions 2022, Paredes se blesse gravement face au FC Lorient le 3 avril 2022. Au micro de ESPN il révèle que sa déchirure aux adducteurs continuait de le faire souffrir lors de son départ à Turin. Son passage en Italie a été très difficile à vivre entre ses blessures et une saison mitigée des Juventini. Entre ses douleurs aux adducteurs et une nouvelle lésion survenu 20 jours avant le départ pour le Qatar, Leandro Paredes a eu peur de ne pas faire parti du voyage. Deuxième joueur le plus capé sous Scaloni en sélection (51), le coach argentin le rassure : « Rétablis toi tu seras du voyage. Ne deviens pas fou car tu ne manqueras pas la Coupe du Monde« .

« J’ai vécu des moments très difficiles. Je pleurais et souffrais beaucoup à Turin. Je me réfugiais sous la douche pour que personne ne me voit. Je me suis renfermé et traversé mes problèmes seuls« Paredes au micro de Sofi Martinez ESPN

Des indices sur son avenir ?

L’avenir de Leandro Paredes semble flou. Annoncé du coté de Galatasaray, ciblé par la Lazio ou encore l’Atletico Madrid, le joueur argentin donne des indices. Au micro du média argentin TyCSports il a déclaré être « enthousiaste à l’idée de jouer sous Luis Enrique« . L’arrivée du tacticien espagnol pourrait en effet offrir une année de sursis au milieu argentin (libre à l’été 2024) dont le profil singulier pourrait plaire. Pendant ce temps, les presses turque et argentine s’opposent. Du coté d’Istanbul on annonce un accord trouvé à hauteur de 3,8M€ tandis qu’à Bueno Aires on dément un quelconque accord.

Lors d’une vidéo en compagnie du Youtubeur argentin EZZEQUIEL il répond également à quelques questions. Il dévoile avoir été très proche de signer à l’Inter Milan à l’hiver 2021. Antonio Conte avait fait de lui sa priorité aux cotés de Christian Eriksen lors de la fenêtre hivernale. Il finira par rester au PSG sous les ordres de Mauricio Pochettino où ils joueront une demie-finale de Ligue des Champions. Jugé indésirable par Luis Campos, tout reste encore à décider quant à son avenir lors des prochaines semaines.