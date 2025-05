PSG / Inter : Une banderole géante sera déployée par le CUP à l’Allianz Arena

Ce samedi soir (21h sur M6 et Canal Plus) face à l’Inter en finale de Ligue des champions, le PSG pourra compter sur ses nombreux supporters venus pour mettre l’ambiance à l’Allianz Arena de Munich.

Le coup d’envoi approche à grand pas pour cette finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan. Et pour cette rencontre, les Rouge & Bleu pourront compter sur leurs fervents supporters pour mettre une ambiance folle à l’Allianz Arena de Munich. Et comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, une banderole géante a été préparée par le Collectif Ultras Paris pour cette finale de C1. Depuis plusieurs semaines, le CUP travaille sur la confection de cette banderole, qui sera au couleur du club et recouvrira l’ensemble de la tribune réservée aux supporters parisiens. « Cette banderole, qui fera rayonner les couleurs du club, concernera donc en tribunes l’ensemble des fans présents, et pas seulement les ultras parisiens. » L’ambiance sera donc au rendez-vous dans les tribunes de l’Allianz Arena.