PSG : J2 de L1, présentation des trophées, hommage à Donnarumma … la soirée de vendredi au Parc des Princes

Le PSG reçoit le SCO d’Angers ce vendredi (21h sur Ligue 1 +) pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Une soirée qui outre le match, s’annonce mémorable pour le Parc des Princes.

A l’occasion de la première rencontre de la saison 2025 / 2026 au Parc des Princes pour le PSG, la rencontre face au SCO d’Angers se jouera à guichets fermés. L’antre du club de la capitale affichera complet pour la 166e fois depuis le début de la saison 2017 / 2018. L’occasion pour le public parisien d’assister en nombre à une soirée qui s’annonce mémorable. En effet, selon les informations d’RMC Sport, le club de la capitale, à la fin du match face aux Angevins, présentera les trophées acquis la saison passée, en y ajoutant la Supercoupe d’Europe remportée le 13 août dernier face à Tottenham. Gianluigi Donnarumma devrait être de la partie « sauf changement de dernière minute« . Poussé vers la sortie par le PSG et le recrutement de Lucas Chevalier, le gardien de but italien pourrait donc avoir le droit à un au revoir digne de ce nom, entouré des trophées qui font de lui une légende du Paris Saint-Germain aujourd’hui.