PSG : Javier Pastore raconte son acquisition du numéro 10

Après le départ de Zlatan Ibrahimovic du PSG en 2016, le numéro 10 n’est pas resté vacant bien longtemps. En effet, le géant suédois a rapidement trouvé un successeur.

Après quatre saisons en tant que joueur du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic a quitté le club de la capitale en 2016, laissant son numéro 10 derrière lui. Ainsi, il a fallu trouver un successeur pour porter sur son dos ce numéro si symbolique. Élément important du vestiaire et du collectif parisien à l’époque, Javier Pastore s’est confié sur cet épisode de son aventure Rouge & Bleu : « Le numéro 10 c’est le numéro 10. C’est les joueurs de classe, c’est les joueurs différents de l’équipe. Je le vois chez les autres numéro 10. Quand j’ai porté le numéro 10, Ibra part, il devait le donner à quelqu’un, et il m’a proposé à moi, à Verratti, ce qu’on voulait faire … . Et sincèrement, moi, ça me faisait plaisir de prendre le numéro 10. Jamais je ne l’avais porté dans ma carrière, et c’était symbolique pour mon style de jeu. Mais sincèrement, ça n’a rien changé. La deuxième année, je me suis dit ‘pourquoi ? ça ne m’intéresse pas’. Et puis arrive Neymar, bien sûr c’était une marque pour lui, pour le club aussi, et je suis retourné à mon numéro spécial« . Propos confiés au micro de PSG TV pour Histoire de Parisiens.