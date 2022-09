Kylian Mbappé est moins performant depuis deux matches en Ligue 1. L’attaquant du PSG n’a pas été décisif lors des matches contre Brest (1-0) et Lyon (0-1). Sur la pelouse du Groupama Stadium, l’international français a réalisé une performance moyenne, oubliant quelques fois ses partenaires en voulant tenter de faire seul la différence. Jérôme Rothen ne s’inquiète pas pour le numéro 7 parisien.

« Depuis le début de saison, les stats elles tournent pour lui«

« Aujourd’hui on sent qu’au fond de lui, il y a une contrariété. […]La contrariété, elle vient du fait que le projet qu’on lui a vendu ne correspond pas, aujourd’hui, totalement à ce que lui a vendu. Donc la contrariété elle est là. Mais l’année dernière, dans la situation qui était beaucoup plus problématique qu’aujourd’hui, […]il avait pris sur lui, la rancune il l’a mis de côté, il a avancé et fait sa meilleure saison. Aujourd’hui, il faut lui faire confiance, assure l’ancien joueur du PSG dans Rothen s’enflamme. Depuis le début de saison, les stats elles tournent pour lui. En effet, il y a ce match contre Lyon qui n’est pas bon dans le jeu. Je pense que ça, il en est conscient. Il a le droit aussi d’être mauvais. Je suis persuadé que dans les prochains mois, il y aura un peu moins de frustration. »