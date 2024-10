Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Argentine a largement dominé (6-0) la Bolivie. Une rencontre au cours de laquelle Lionel Messi a performé avec un triplé et deux passes décisives. Une copie rendue qui fait grincer des dents les suiveurs du PSG.

Une trêve internationale à l’occasion de laquelle Lionel Messi a fait son retour avec la sélection Argentine. L’ancien numéro 30 du PSG a enchaîné les deux rencontres de cette parenthèse avec l’Albiceleste en disputant deux fois 90 minutes. Une forme à souligner à 37 ans, et une performance dans la nuit de mardi à mercredi qui émerveillé les supporters argentins, mais fait grincer des dents les suiveurs du Paris Saint-Germain. En effet, au micro d’RMC, Jérôme Rothen s’est exprimé sur le sujet et semble en vouloir à l’octuple Ballon d’Or : « Quand tu vois le match de Messi cette nuit… c’est un régal, comment il participe, les efforts qu’il fait… De voir ce qu’il nous a donné au PSG, mais on est plus que cocu, je lui en veux !« .

Toujours dans son émission Rothen S’enflamme, l’ancien joueur du PSG a poursuivi sur Leo Messi : « Alors oui par moment il a été décisif. C’est vrai que les stats parlent un petit peu pou lui aussi au PSG. Mais avec ces joueurs là tu regardes pas les stats […] jouer avec la star mondiale, Leo Messi, le meilleur joueur peut-être de la planète foot toutes générations confondues, et de voir qu’il trainait son spleen tout au long de son aventure au Paris Saint-Germain, la seule fois où il et sorti du bois c’est pour préparer la Coupe du Monde, mais c’est la seule fois où il a fait peut-être un peu plus d’effort. Mais derrière c’est catastrophique« .