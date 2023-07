Récemment, le nom de Joao Félix est revenu dans les rumeurs qui entourent le Paris Saint-Germain. Le Portugais souhaiterait rejoindre le club de la capitale, et ce, pour différentes raisons. Après une demi-saison prêté à Chelsea, le joueur de l’Atlético Madrid n’entre pas dans les plans des Colchoneros et a même été écarté de l’entraînement collectif.

La semaine dernière, une nouvelle piste est venue s’ajouter aux rumeurs autour du Paris Saint-Germain. En effet, Joao Félix souhaiterait rebondir dans le club de la capitale, après 6 mois passés à Londres, dans le cadre d’un prêt à Chelsea, durant lesquels il n’aura joué que 16 matchs et marqué 4 petits buts pour les Blues. Après ce prêt, le joueur était de retour dans son club avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027, l’Atlético Madrid. Mais l’attaquant ne serait plus le bienvenu chez les Colchoneros, la preuve en est, son numéro 7 a été attribué à Antoine Griezmann la semaine passée. De ce fait, Félix aimerait entamer un nouveau défi, qui pourrait se situer dans la ville lumière. L’idée de jouer pour le PSG attire le joueur formé au Benfica Lisbonne : jouer la Ligue des Champions, sous les ordres de Luis Enrique, aux côtés de bon nombre de compatriotes lusitaniens (Danilo Pereirra, Nuno Mendes, Vitinha, Renato Sanches), tant de critères qui font que le Portugais souhaite rallier la capitale. D’après les dernières informations parues dans le quotidien espagnol, AS, l’Atlético réclamerait une somme avoisinant les 100 millions d’euros, eux qui l’avaient enrôlé en 2019 pour 127 millions d’euros.

Jesé, Sarabia, Soler… Paris a-t-il enfin trouvé son bonheur en Espagne ? https://t.co/1tHOtI9Kcd — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 11, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Ecarté de l’entrainement

Nouvelle preuve que le club madrilène ne compte pas sur l’attaquant de 23 ans, Joao Félix aurait été écarté en fin de séance, lors de l’entraînement du jour. D’après RMC Sport, les Colchoneros ne compterait absolument pas sur le Portugais. De son côté, le joueur aurait été estomaqué de cette décision de mise à l’écart, et aurait eu une discussion avec son directeur sportif, Andrea Berta, concernant son avenir. Celui-ci serait étroitement lié au futur de Neymar dans le club de la capitale, notamment si le Brésilien venait à quitter le Paris Saint-Germain.