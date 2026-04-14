PSG – Joao Neves et son talent créatif rare

Joao Neves est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. À seulement 21 ans, il est l’un des joueurs cadres du PSG de Luis Enrique. Il a un talent créatif rare.

Durant l’été 2024, le PSG n’a pas hésité à miser sur Joao Neves, qui avait fait ses débuts en professionnel deux ans plus tôt avec Benfica. Les dirigeants parisiens ont déboursé 60 millions d’euros (hors bonus) pour s’offrir les services du milieu de terrain. Dès ses premiers pas sous le maillot des Rouge & Bleu, il s’est vite imposé comme un incontournable du milieu de terrain du PSG. Sur le terrain, l’international portugais affiche une technique peu commune, affirme L’Equipe. Nourrissant cette image, développée depuis son arrivée à l’été 2024, d’un milieu qui, bien au-delà de son volume de courses exceptionnel, dispose d’un talent créatif rare. Dans ses contrôles, ses conduites de balle, certains de ses choix de passe, tout renvoie chez le Portugais vers une forme d’esthétisme, avance le quotidien sportif.

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Il adore jouer au football

L’amour du jeu comme préalable, la thèse est séduisante. Au Campus PSG, comme avant les matches, Joao Neves passe des heures à faire des « brésiliennes » avec ses amis lusophones. Pas un jour, en vacances, sans que l’ancien du Benfica ne se tourne vers le jeu, assure L’Equipe. Pour ce dernier, Roger Schmidt, son ancien entraîneur à Benfica, explique que Joao Neves adore jouer au football. « Je crois que l’autre explication, c’est qu’il adore jouer au foot. Rien ne lui importe plus. Au début, quand je l’ai fait monter en équipe première, je l’avais essayé à différents postes, milieu, latéral… Peu importe où il jouait, il était performant. Avec toujours le même plaisir. C’est ce qui se dégage encore de lui. Il est authentique. Il est déjà un footballeur de classe mondiale, et il va encore s’améliorer.«