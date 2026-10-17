PSG – João Neves, un déclassement provisoire ?

Titulaire indiscutable depuis son arrivée au PSG à l’été 2024, João Neves connaît cependant un début de saison plus difficile, qui l’a fait reculer dans la hiérarchie des milieux de terrain.

Le PSG va connaître, dans les semaines à venir, un calendrier effréné. Pour faire face à cette cadence, Luis Enrique aura besoin de l’ensemble de son effectif pour gérer au mieux le temps de jeu de ses joueurs et d’aborder les rencontres de Ligue 1 et de Ligue des champions dans les meilleures conditions. Cependant, certains éléments n’ont pas encore atteint leur meilleure forme physique à l’image de João Neves.

João Neves, un impact moindre sur le jeu parisien

Titulaire indiscutable dans l’entrejeu depuis son arrivée à Paris à l’été 2024, le milieu de 22 ans connaît un début de saison 2026-2027 plus compliqué. Moins efficace sur le terrain, l’ancien du SL Benfica a reculé dans la hiérarchie. Titulaire face au Mans (3-1), le milieu portugais avait débuté la rencontre contre Manchester City sur le banc avant d’entrer en jeu pour le dernier quart d’heure. Une situation qu’il a partagée avec Khvicha Kvaratskhelia, candidat au Ballon d’Or, et Ferran Torres, meilleur buteur du club. « Cela relativise le déclassement du Portugais. Mais quand même. » En sélection aussi, le numéro 87 des Rouge & Bleu a été déclassé, victime du nouveau système de jeu de Jorge Jesus. Dans l’entrejeu, le nouveau sélectionneur portugais « veut un élément défensif très positionnel devant la défense et un relayeur mobile et créatif situé plus haut », précise L’Équipe. Ainsi, le milieu parisien entre en concurrence avec son coéquipier en club, Vitinha. Dans ce registre, Jorge Jesus a opté pour le métronome des Rouge & Bleu. « Ma philosophie de jeu convient davantage à Vitinha », avait-il expliqué. Si ce changement de statut en sélection s’explique par un nouveau système de jeu, en club, la raison est tout autre.

Selon le quotidien sportif, son impact sur le terrain est moins évident depuis le début de la saison. « Il n’apparaît qu’au 12e rang des Parisiens dont les passes cassent une ligne, très loin de l’intouchable Vitinha mais aussi à distance respectable de ses autres concurrents, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Face au Mans, samedi dernier, il a perdu les deux duels qu’il a disputés, a frappé une fois seulement (hors cadre). » Mettant beaucoup d’intensité dans son jeu lorsqu’il est au meilleur de sa forme, João Neves a donc besoin de parfaire sa condition physique avant de retrouver une place plus importante dans le onze parisien, lui dont le profil complet apporte une véritable plus-value au jeu de Luis Enrique. Au sein du club, « on évoque l’importance d’écouter les petites alertes physiques, surtout autour des fenêtres internationales. La légèreté et la grâce vont forcément revenir », conclut le quotidien sportif. Une réponse qui pourrait intervenir dès ce samedi face au RC Strasbourg.