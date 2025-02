PSG : Johan Micoud loue le collectif parisien et le travail de Luis Enrique

Pour son barrage retour de Ligue des Champions, le PSG a brillé en s’imposant largement (7-0) face au Stade Brestois. Outre le résultat, c’est la force collective parisienne que beaucoup d’observateurs soulignent.

Dans sa vague positive, le PSG enregistre de belles victoires, et propose à ses supporters un jeu on ne peut plus alléchant. En effet, entre Luis Enrique et ses joueurs, le courant semble passer et cela se voit sur le rectangle vert. Au lendemain du barrage retour de Ligue des Champions, sur le plateau de L’Equipe du Soir, Johan Micoud a livré son analyse : « Oui, c’est ce que Luis Enrique a réussi à faire. Même un match sans grand intérêt, il arrive à mobiliser tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c’est vraiment tout le monde. C’est pas seulement les onze qui jouent, ceux qui rentrent sont dans le même registre, avec la même intensité ils emmènent exactement ce que Luis Enrique attend. Et c’est vrai qu’il a mis un peu de temps pour nous servir ça, mais je trouve qu’il y a une intensité, il y a plus de courses. C’est juste, techniquement ça devient vraiment très très fort, on l’avait souligné sur le match aller. Donc il y a vraiment une cohésion, et tout le monde joue ensemble. Tout le monde fait les efforts les uns pour les autres« .

L’ancien milieu de terrain a par la suite tempérer en demandant à voir dans le temps, face à un plus gros poisson qui plus est : « Après on va voir si ça évolue toujours dans le bon sens, mais je trouve que c’est ce qui leur manquait pour passer un cap. Et là, ces matchs là, en étant sans creux, je pense que ça peut leur servir pour affronter des équipes plus hautes gammes« .