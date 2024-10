Pour le compte de la seconde de journée de Ligue des Champions, le PSG s’est incliné (2-0) sur la pelouse d’Arsenal. Quelques minutes auparavant, le Stade Brestois s’est lui largement imposé (0-4) à Salzbourg. L’occasion pour les observateurs du football français de se lancer dans le jeu des comparaisons.

Au cours de la rencontre face à Arsenal, le PSG a eu du mal à se montrer dangereux. Si la possession du ballon était en faveur des joueurs de Luis Enrique, la domination dans ce domaine s’apparentait davantage à une domination stérile. Dans cette physionomie de match, Joao Neves n’est pas parvenu à faire la différence et être le meneur de jeu qu’il a vocation à être. Ainsi, le Portugais, dans les colonnes de L’Equipe et du Parisien, a été crédité de la note de 4/10 pour sa copie rendue. La partition de Joao Neves n’était également pas au goût de Johan Micoud. Le consultant pour La Chaîne L’Equipe et ancien milieu de terrain a même estimé que le niveau du joueur de 19 ans du Paris Saint-Germain n’était pas bien supérieur à celui de Mahdi Camara, milieu de terrain du Stade Brestois qui s’est imposé 0-4 face à Salzbourg quelques minutes avant, et a même inscrit le but de 0-2 : « C’est quoi la technique ? Prendre le ballon, le contrôler, faire des dribbles sur lui-même ? Tu l’as vu faire quoi toi Joao Neves ?« , a lancé Johan Micoud à Dave Apadoo, journaliste présent sur le plateau de L’Equipe du Soir étant en opposition avec lui sur ce sujet. « Par exemple à Brest j’ai vu Camara, techniquement faire des trucs propres. La technique c’est aussi faire des passes sur 30 mètres. Apparemment Joao Neves doit faire progresser le PSG, je l’ai pas vu ce soir moi« , a poursuivi l’ancien joueur du Werder Brême.