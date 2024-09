A l’occasion de cette trêve internationale, le PSG compte quatre joueurs en Equipe de France. Parmi eux, Randal Kolo Muani, est annoncé titulaire pour la première journée de Ligue des Nations face à l’Italie ce vendredi (20h45 sur TF1).

Pour le compte de la première journée de Ligue des Nations, l’Equipe de France reçoit l’Italie ce vendredi soir (20h45 sur TF1) au Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle Randal Kolo Muani est annoncé titulaire dans les compositions probables. Le numéro 23 du PSG devrait être aligné sur le flanc gauche dans un 4-2-3-1, laissant l’axe à Michael Olise, l’aile gauche à Bradley Barcola et la pointe de l’attaque à Kylian Mbappé. Ainsi, Antoine Griezmann perd sa place de titulaire, ce qui n’est pas pour plaire à Johan Micoud : « De suite après l’Euro, vu comment ça s’est passé, pas très bien, entre Griezmann et Deschamps, premier match que tu refais, tu le met sur le banc. S’il ne débute pas, je le prend comme un déclassement et ça m’agace énormément, parce que dans cette équipe, il faut m’expliquer pourquoi Griezmann ne peut pas jouer avec Olise, c’est pas possible ? Kolo Muani fait tellement de grandes choses dans son club et en Equipe de France que c’est normal qu’il joue ! Tu peux pas mettre Griezmann avec Olise, et qu’ils se partagent l’axe et le côté droit ? C’est pas possible ça ?« , a déclaré le consultant sur le plateau de L’Equipe du Soir.