PSG : José Mourinho, finalement qu’un simple plan B ?

Le PSG prépare son mercato estival 2023 avec comme priorité le poste d’entraîneur. En effet, les jours de Christophe Galtier semblent comptés sous les cieux parisiens, et le nom de José Mourinho revient avec insistance pour prendre les commandes sur le banc du Paris Saint-Germain.

Comme la sensation d’un rendez-vous manqué entre José Mourinho et le PSG. Cependant, le tir pourrait être corrigé dès cet été. En effet, le nom du technicien portugais revient avec insistance pour prendre la place de Christophe Galtier dès cet été. En effet, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Roma, le coach double vainqueur de la Ligue des Champions pourrait enfin atterrir sur le banc du PSG. Cependant, selon les informations de nos confrères du Parisien « rien de concret n’existe […] aucune négociation n’a été entamée entre son agent, Jorge Mendes, et Luis Campos. Il n’est pas le plan A du PSG en cas de séparation attendue avec Christophe Galtier« . Nourrit par la saison manquée du club de la capitale puis par les « liens nourris entretenus par Campos et Mendes, qui gère des joueurs du PSG (Vitinha, Renato Sanches, Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu) ou des cibles du mercato à venir (Bernardo Silva, actuellement à Manchester City)« .

L’amitié entre Campos et Mourinho un frein ?

S’ils se connaissent par cœur et ont déjà travaillé ensemble au Real Madrid en 2010, Luis Campos et José Mourinho pourraient voir leur amitié comme une réelle barrière à l’arrivée du coach portugais sur le banc du PSG. En effet, toujours selon Le Parisien « c’est justement au nom de cette amitié qu’ils ne veulent pas briser qu’ils n’ont pas l’intention de bosser à nouveau ensemble. Ils estiment qu’elle ne résisterait pas aux aléas du travail quotidien, encore plus particulier au PSG, un club vraiment pas comme les autres. Tant que Luis Campos sera dirigeant à Paris, il paraît inconcevable de voir son ami débarquer au Camp des Loges« . Une chose semble de plus en plus sûre : le départ de Christophe Galtier. Cependant, le flou demeure autour de l’identité du futur entraîneur du PSG, et ces derniers échos de nos confrères du Parisien, éliminent en partie un prétendant.