PSG : Julian Nagelsmann attendu à Paris dans les prochaines heures

Selon les derniers échos de la presse, le PSG se prépare à se séparer de Christophe Galtier. En effet, par le biais de Luis Campos, le club de la capitale aurait annoncé à son coach qu’il ne poursuivra pas l’aventure sous les cieux parisiens. En ce sens, la piste du remplaçant serait déjà bien avancée.

Depuis plusieurs semaines, le PSG voit de nombreux noms à travers l’Europe lui être associé. Entre Zinédine Zidane, José Mourinho ou encore Thiago Motta, d’autres entraîneurs du Vieux Continent se placent dans la course au banc du Paris Saint-Germain. En ce sens, nos confrères du Parisien avancent une short-list de trois noms : Xabi Alonso, Luis Enrique et Julian Nagelsmann. Ce dernier, technicien allemand de 35 ans et ancien du Bayern Munich, serait le dossier prioritaire sur lequel les dirigeants du club de la capitale devraient accélérer dans les prochaines heures et les prochains jours. Après la réunion qui s’est tenue en ce début de semaine et l’annonce à Christophe Galtier de son licenciement, Luis Campos devra sans doute s’asseoir autour d’une table avec l’ancien coach de l’OGC Nice et trouver un accord afin de rompre sa dernière année de contrat courante. En parallèle, le PSG avance avec le remplaçant du Français, qui pourrait donc être Julian Nagelsmann, placé comme priorité par Doha.

Les prochaines heures décisives

Le Paris Saint-Germain prépare la prochaine saison avec l’ambition d’être prêt le plus tôt possible. En ce sens, dans la foulée de l’annonce à Christophe Galtier de son licenciement, les dirigeants parisiens s’activent pour son remplaçant. L’Equipe avance que Julian Nagelsmann est attendu d’ici ce mercredi à Paris. Le but de son arrivée en France serait de « poursuivre les discussions avec les dirigeants du champion de France alors que les contacts ont commencé il y a plusieurs semaines« . En parallèle, la piste de Therry Henry en adjoint du coach allemand est toujours d’actualité. L’ancien coach du Bayern Munich et du RB Leipzig a déjà échangé avec le consultant Prime Video. Les deux hommes devraient poursuivre les discussions en préparation d’une potentielle collaboration.