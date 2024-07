PSG : Kang-In Lee de retour à l’entraînement

Alors que le PSG a repris le chemin de l’entraînement depuis une semaine maintenant, certains de ses internationaux manquent toujours à l’appel. Aujourd’hui, l’un d’entre eux a fait son retour : Kang-In Lee.

Entre l’Euro 2024, la Copa America ou encore les Jeux Olympiques, Luis Enrique retrouvera l’intégralité de son groupe au compte gouttes. Après une semaine d’entraînement, le PSG enregistre aujourd’hui et comme prévu, le retour de Kang-In Lee. Si aucune informations n’a fuité concernant son temps de repos supplémentaire accordé, le sud-Coréen s’est soumis ce lundi matin aux tests physiques et médicaux. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont aujourd’hui laissés au repos, aucune séance d’entraînement n’est prévue. En revanche, le retour sur les pelouses du Campus PSG est programmé pour ce mardi à 10h30 pour le groupe Rouge & Bleu qui comptera donc Kang-In Lee en plus, mais les indésirables en moins. Pour rappel, cette liste concerne Renato Sanches, Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Louis Mouquet, Noha Lemina et Vimoj Muntu wa Mungu. Ces derniers s’entraîneront avec le groupe espoir U23 dirigé par l’intérimaire Nicolas Damont, ex-adjoint de Zoumana Camara avec les U19.

Lee Kang In 🇰🇷 est prêt pour la nouvelle saison après ses vacances 🏃‍♂️🔙 pic.twitter.com/lrt5M76Wtq — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) July 22, 2024 X : @MegaPSG_