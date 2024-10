Joueur du PSG de 2015 à 2021, Kays Ruiz-Atil n’a pas connu le destin qui lui était prédis par de nombreux observateurs. Dans un récent entretien, le natif de Lyon revient sur son arrivée sous les cieux parisiens, et sa relation avec le président Nasser Al-Khelaïfi.

En 2015, époque où le PSG débauche Kays Ruiz-Atil du centre de formation du FC Barcelone, le transfert du joueur qui avait 12 ans ne manque pas de faire la Une. En effet, qualifié de « nouveau Messi » par une certaine presse, le franco-marocain arrive sous les cieux parisiens avec de belles promesses, et sous l’aile de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG semble avoir joué un rôle majeur dans son arrivée, mais également son intégration à une nouvelle vie, et une nouvelle ville, comme le raconte le principal intéressé lui-même au micro du podcast Top Stream d’Ange GR : « C’est Nasser, grand monsieur, le président Nasser Al-Khelaïfi qui fait tout pour que j’arrive que ça se passe bien. Très très grand monsieur. En vrai Nasser pour moi quand je suis arrivé à Paris, c’était comme un deuxième papa. J’étais son petit protégé. Il a tout fait en sorte pour qu’avec ma famille, en arrivant à Paris, on soit bien, qu’on soit mis dans les meilleures conditions. Il a tout géré de A à Z« . Un entretien au cours duquel celui que l’on peut qualifié de titi parisien évoque également sa première signature d’un contrat professionnel avec le PSG, le 26 août 2018, à seulement 16 ans : « Ma mère me dit ‘le PSG veut te faire signer pro. Quand ils ont tout fait pour ta famille, pour que tu sois heureux, t’es obligé de dire oui, j’hésite même pas une seconde, directement. Pourtant j’avais des clubs qui me voulaient », confie-t-il, en évoquant un intérêt de Chelsea.

🗣️ « #Neymar ? Il est choquant. Je me disais mais c’est quoi ce joueur de malade mental. »



Kays #RuizAtil revient sur le talent de son ancien coéquipier au #PSG et il a l’air d’avoir souffert à l’entraînement 🤣⚽️ pic.twitter.com/cwcXgRmldE — Ange GR (@AngeGR_) October 14, 2024 X : @AngeGR_

Dans ce même entretien, Kays Ruiz-Atil est également revenu sur son passage avec les U19 du PSG sous les ordres de Thiago Motta : « Ce qui était bien avec lui c’es qu’il a été joueur. Il sait comment prendre le joueur, il connaît nos qualités, il te faisait bosser, il connaît le ballon … . Il s’entraînait avec nous, c’était exceptionnel d’être avec lui. ll m’a apporté dans mon style de jeu, dans ma façon d’être, ma personne« . Depuis son départ du Paris Saint-Germain libre en 2021, le joueur d’aujourd’hui 22 ans a rejoint les rangs du FC Barcelone pour y évoluer avec l’équipe B, avant de filer du côté de l’AJ Auxerre, puis le club de Francs Borains en deuxième division belge, depuis le mercato estival 2024, avec qui son contrat s’étend jusqu’en juin 2025.