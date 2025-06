PSG : Kevin Durant devient personnellement actionnaire du club !

Le PSG ne cesse de grandir depuis 2011 et passe un nouveau cap dans sa croissance aujourd’hui sur le plan économique et pour son image. En effet, la superstar de la NBA, Kevin Durant, entre dans le capitale du club.

Avec l’arrivée d’Arctos Partners, fond d’investissement américain qui détient 12,5% du capital du PSG, Kevin Durant était impliqué indirectement. Aujourd’hui, selon un communiqué publié par QSI, le star de la NBA devient personnellement actionnaire minoritaire : « Ce partenariat prévoit que Durant – via sa société média et d’investissement Boardroom, cofondée avec son associé de longue date Rich Kleiman – acquiert une participation minoritaire directe au sein du Club« , indique le fond d’investissement qatari. Selon les informations de L’Equipe, Kevin Durant sera à la tête du projet pour la franchise de basketball du Paris Saint-Germain. Le président du club de la capitale et de QSI, Nasser Al-Khelaïfi a fait part de sa réaction à cette nouvelle : « QSI est heureux d’accueillir Kevin Durant en tant qu’actionnaire direct du Paris Saint-Germain et partenaire stratégique de notre groupe. Nous cherchons continuellement à faire évoluer le Club et notre portefeuille global grâce à des partenariats à fort impact qui apportent une valeur stratégique, de l’innovation et des perspectives internationales. Avec Kevin, nous sommes impatients de développer des initiatives ambitieuses qui stimuleront la croissance mondiale continue du Paris Saint-Germain et de QSI« .

Kevin Durant a lui aussi réagi par le biais du communiqué officiel de QSI : « C’est un honneur de s’associer à QSI et d’être actionnaire du Paris Saint-Germain – un Club et une ville qui me tiennent profondément à cœur. Ce Club a de grands projets et j’ai hâte de participer à la prochaine phase de croissance et d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement avec QSI« .