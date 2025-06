PSG : Khvicha Kvaratskhelia cambriolé pendant ses vacances

Le joueur du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, a été victime d’un cambriolage dans la villa qu’il louait à Cannes, sur la Côte d’Azur, durant ses vacances. Les faits se sont déroulés alors que l’attaquant géorgien profitait d’un repos bien mérité après une saison intense et le sacre du PSG en Ligue des Champions.

Selon les informations de RMC Sport et confirmées par L’Équipe, des bijoux, des sacs de luxe et des montres ont été dérobés. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer au sein de la maison, que Kvaratskhelia partageait avec sa famille et son ami, le joueur de l’AS Saint-Étienne, Zuriko Davitashvili. Le montant exact du préjudice n’a pas encore été communiqué, mais il pourrait s’élever à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Une enquête préliminaire a été ouverte par les autorités judiciaires pour faire la lumière sur ce cambriolage. Cet incident soulève une nouvelle fois la question de la sécurité des footballeurs, fréquemment ciblés par des malfaiteurs ces dernières années. De nombreux joueurs du PSG, comme Fabian Ruiz, Marquinhos ou Gianluigi Donnarumma, ont déjà été victimes d’attaques similaires.

Un repos bien mérité avant la Coupe du Mondes des Clubs

Ce cambriolage vient gâcher les vacances de « Kvara« , qui s’était vu accorder un temps de repos par son sélectionneur Willy Sagnol. Le Géorgien n’avait pas été convoqué pour la fenêtre internationale de sa sélection, lui permettant de se régénérer avant le début de la Coupe du Monde des Clubs (15 juin-13 juillet), à laquelle il participera avec le Paris Saint-Germain. Il est clair que cet événement aura un impact sur la quiétude de ses vacances.

Ce fait divers met en lumière la vulnérabilité des sportifs de haut niveau face aux cambriolages, même en période de repos. Les clubs et les autorités devront continuer à renforcer les mesures de prévention pour assurer la sécurité de leurs joueurs et de leurs familles.