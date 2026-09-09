Kvaratskhelia
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PSG : Khvicha Kvaratskhelia croit en ses chances de remporter le Ballon d’Or 2026

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet9 septembre 2026

Nommé dans la liste des 30 au Ballon d’Or 2026, Khvicha Kvaratskhelia a toutes ses chances. Le Géorgien s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet.

Une fois encore, le Paris Saint-Germain a placé un grand nombre de joueurs dans la liste aux 30 nommés au Ballon d’Or. Parmi eux, on retrouve notamment Khvicha Kvaratskhelia. Meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions, l’ailier géorgien est un vrai prétendant pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles, même s’il n’a pas participé à la dernière Coupe du monde.

Khvicha Kvaratskhelia s’exprime sur ses chances de remporter le Ballon d’Or

Dix joueurs du PSG dans la liste des 30 nommés du Ballon d’Or, Doué grand absent

Et après Ousmane Dembélé, dernier lauréat et candidat à sa propre succession, l’ancien napolitain a été interrogé par L’Equipe sur ses chances de remporter ce Ballon d’Or. Et comme souvent, s’il est fier de faire partie des favoris, Khvicha Kvaratskhelia ne veut pas particulièrement se mettre en avant.

« Voyons ce que la vie me réserve, je suis prêt à tout. Est-ce que je peux remporter le Ballon d’Or sans avoir joué la Coupe du monde ? Je pense que cela ne dépend pas de moi, mais des gens qui votent. C’est un grand plaisir d’être dans cette course. Dans la vie, comme au foot, je crois en toutes les opportunités. Quand des légendes comme Platini et Kroos disent que je le mérite, c’est un vrai plaisir. Cela veut dire que je fais bien mon travail et je veux continuer dans cette voie », a-t-il exposé.

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet9 septembre 2026

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