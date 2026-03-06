PSG – Khvicha Kvaratskhelia en quête de confiance

Titulaire indiscutable depuis son arrivée au PSG en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia traverse actuellement une période de moins bien.

Recruté contre 70M€ en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a eu un rôle prépondérant dans l’année 2025 historique du PSG. Rapidement, l’international géorgien est devenu un maillon essentiel du onze de Luis Enrique. Mais cette saison, le numéro 7 parisien manque de régularité dans ses performances.

Des actions individuelles qui agacent ses coéquipiers

Malgré 9 buts et 6 passes décisives, l’ailier de 25 ans n’affiche pas son rendement habituel. Et une raison peut expliquer cette baisse de forme, comme le rapporte L’Equipe : son positionnement sur le terrain. Lors des trois derniers matchs de Ligue des champions, Luis Enrique a préféré aligner Bradley Barcola à gauche, plutôt que Khvicha Kvaratskhelia, cantonné au rôle d’ailier droit. « Un choix questionnable pour un joueur (Barcola) qui n’a plus marqué en Ligue des champions depuis plus d’un an. Et qui ne permet pas à l’ex-Napolitain d’exprimer son éventail de feintes et ces dribbles si efficients à gauche. » Depuis, le Géorgien semble en perte de confiance. Installé à gauche face au Havre (0-1) le week-end dernier, « Kvara » s’est perdu avec plusieurs tentatives de frappe (sept au total). « Et plus globalement, son taux de frappes cadrées (37,8 %) reste en deçà des standards des grands joueurs. »

Ce positionnement à droite a-il changé la nature de son jeu ? Peu loquace et pas toujours facilement « cernable » pour ses interlocuteurs, l’attaquant parisien n’a verbalisé aucun signe de mal-être auprès de ses coéquipiers. « Mais certaines de ses actions individuelles ont eu le don d’agacer une partie d’entre eux. Sur le thème bien connu du ‘il joue tout seul’. Pas au point de le couper du vestiaire », souligne le quotidien sportif. Reste désormais à savoir si le repositionnement de Bradley Barcola en faux numéro 9 va permettre à Khvicha Kvaratskhelia de retrouver ses repères sur son côté préférentiel à gauche.