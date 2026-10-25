Kvaratskhelia

PSG – Khvicha Kvaratskhelia va se faire opérer au Qatar 

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas25 octobre 2026

Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou droit, Khvicha Kvaratskhelia sera absent plusieurs mois. Le numéro 7 du PSG va se faire opérer au Qatar dans les prochains jours.

Homme fort des deux conquêtes européennes du PSG, lui qui a été élu meilleur joueur de la Ligue des champions la saison dernière, Khvicha Kvaratskhelia ne pourra pas aider le club de la capitale dans sa quête d’une troisième Ligue des champions de suite. Sorti sur blessure contre le FC Barcelone mardi soir (4-2), l’international géorgien a été victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou droit. Il sera absent de très nombreux mois et sa saison 2026-2027 est peut-être d’ores et déjà terminée.

Info à la Une – Quelles solutions pour remplacer Kvaratskhelia pour le PSG ?

Il est attendu à Doha dans quelques jours

Il faudra attendre son opération pour connaître sa durée d’indisponibilité. Et selon les informations de L’Equipe, le numéro 7 du PSG va prendre la direction du Qatar pour se faire opérer. Le quotidien sportif indique que Khvicha Kvaratskhelia est attendu à la clinique Aspetar de Doha dans les prochains jours pour son opération. Le jour précis de l’opération n’a pas filtré, conclut le quotidien sportif. Après son opération, il pourrait retourner au Qatar pour une partie de sa rééducation, comme cela avait été le cas pour Presnel Kimpembe ou bien encore Lucas Hernandez, qui avaient connu de longues absences après une blessure ces dernières saisons. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas25 octobre 2026

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