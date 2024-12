De retour aux séances collectives depuis quelques semaines, le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, doit encore patienter quelques semaines avant son retour à la compétition.

Presnel Kimpembe doit trouver le temps long. Après une rupture du tendon d’Achille qui l’a éloigné des terrain pendant un an et demi, le défenseur du PSG avait enfin vu le bout du tunnel fin octobre en retrouvant ses coéquipiers aux séances collectives. Mais, l’international français doit encore patienter quelques semaines avant de regoûter à la compétition.

Sa présence dans le groupe face au Bayern, un « cadeau » de Luis Enrique

En effet, comme le rapporte RMC Sport, le numéro 3 des Rouge & Bleu est encore loin d’avoir retrouvé une condition physique optimale. Sa présence dans le groupe pour le déplacement à Munich en Ligue des champions, sans toutefois apparaître sur la feuille de match, a été un « cadeau » fait par Luis Enrique. Le technicien espagnol « avait conscience que son rôle de vice-capitaine et donc de voix qui compte dans le vestiaire pouvait avoir son importance lors de ce grand rendez-vous. » Cependant, au sein du staff parisien, on reconnait que « cet épisode a pu être mal expliqué au joueur. » Depuis, le Titi n’est pas apparu dans le groupe lors des deux derniers matches (FC Nantes et AJ Auxerre).

Si Presnel Kimpembe – sous contrat jusqu’en 2026 – ne cache pas sa motivation et son impatience de retrouver la compétition, il est encore loin d’avoir récupéré une condition physique optimale. Un paramètre indispensable aux yeux de Luis Enrique avant de lui refaire goûter la compétition. « Il faudra encore patienter plusieurs semaines selon des sources. Son implication au quotidien à Poissy conditionnera la date de son retour », conclut RMC.