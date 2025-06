PSG : Kiné du club, Cédric Dupuis nous a quittés

Dans l’ombre, le personnel du Paris Saint-Germain opère et fait partie intégrante de la famille Rouge & Bleu. Et aujourd’hui, le club de la capitale a perdu un membre de sa famille.

Ce vendredi 27 juin, le Paris Saint-Germain communique officiellement sur son site sur le décès de Cédric Dupuis. A 49 ans, ce dernier était le kinésithérapeute du club de la capitale depuis plusieurs années, notamment très présent auprès des équipes des jeunes. « Toujours souriant, à l’écoute et profondément humain, Cédric était un professionnel aux mains en or, apprécié de tous« , partage le PSG dans son communiqué officiel, en partageant « ses pensées les plus sincères à ses proches en ces moments douloureux« .

X : @PSG_inside