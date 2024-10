De nouveau décisif avec l’équipe de France, Randal Kolo Muani affiche un visage plus séduisant en sélection par rapport à son quotidien au PSG.

L’équipe de France s’en est une nouvelle fois remis à Randal Kolo Muani. Depuis un an, l’attaquant du PSG est le meilleur buteur des Bleus. Avec son doublé face à la Belgique (1-2) hier soir en Ligue des Nations, le joueur de 25 ans porte son total à sept buts lors de ses huit dernières titularisations. Surtout, l’ancien Nantais affiche un visage différent chez les Bleus qu’au PSG.

« Luis Enrique m’utilise différemment »

Interrogé sur sa performance avec les vice-champions du Monde 2022, au micro de TF1, Randal Kolo Muani a expliqué cette différence de rendement par la confiance accordée par son sélectionneur Didier Deschamps. Et le numéro 23 des Rouge & Bleu va continuer à travailler pour obtenir les mêmes prestations au PSG : « J’aimerais bien aussi en faire de même sur le terrain dans les deux camps (en club et en sélection). Après ce sera à moi de continuer de travailler, de continuer à essayer de performer. Il faut rester dans ma bulle et rester focus. C’est juste du travail, je pense que je pourrais le faire et que je pourrais le reproduire. Après c’est différent, je pense que le coach (Luis Enrique) m’utilise différemment. Après je ne sais pas, ça ne va pas me déranger et je dois rester focalisé sur moi-même. Je pense que le coach me fait confiance ici. J’espère qu’il me fera aussi confiance en club. Donc je garde toujours la tête droite, je continue à travailler et je veux rester bien dans mes baskets. On va continuer à travailler, tout simplement », a déclaré Randal Kolo Muani après la victoire face aux Diables Rouges. De retour à Paris dans les heures à venir, l’attaquant parisien aura plusieurs occasions de briller dans le calendrier dense qui attend le PSG.