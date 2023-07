PSG : Kylian Mbappé à vendre

Si ce vendredi 21 juillet le PSG aurait du faire la Une seulement pour son match amical remporté (2-0) grâce au Havre, le feuilleton Kylian Mbappé est venu s’immiscer dans l’actualité du club de la capitale. En effet, à la veille du départ pour le Japan Tour 2023, le Paris Saint-Germain a communiqué le groupe qui fera le voyage, et l’attaquant français ne sera pas de la partie.

En plein conflit ouvert avec sa direction, Kylian Mbappé ne fera pas le voyage avec le reste du groupe du Paris Saint-Germain convoqué pour le Japan Tour 2023. Une décision prise par le club de la capitale, qui va dans le sens du discours affiché depuis le début de cet été : une prolongation, ou une vente dès ce mercato estival. Nos confrères de L’Equipe affirment que les dirigeants parisiens pensent qu’un accord est déjà ficelé entre le Real Madrid et Kylian Mbappé pour une arrivée libre à la fin du contrat du Français avec le PSG, en juin 2024. C’est en ce sens qu’en interne chez les champion de France en titre « on n’écarte plus la possibilité de voir Mbappé ne plus jouer du tout sous les couleurs du PSG tant qu’il n’aura pas accepté de prolonger son contrat« . C’est dans ce contexte que la décision de l’écarter du groupe pour le voyage au Japon a été communiquée à Kylian Mbappé dans la foulée de la rencontre amicale de ce vendredi (victoire 2-0) face au Havre selon RMC Sport. Ces dernier confirment les informations relatées précédemment et ajoutent que de son côté, le champion du monde 2018 campe sur ses positions : il ne souhaite pas activer son année supplémentaire en option. Dans les colonnes du quotidien L’Equipe, on apprend par ailleurs que jusqu’à ce vendredi « Nasser Al-Khelaïfi n’a eu aucun contact avec Florentino Pérez, son homologue au Real Madrid à ce sujet« . L’avenir du génie français attise les convoitises et « certains clubs ont déjà appelé Paris à ce sujet, mais il faudra aussi convaincre le joueur » selon L’Equipe, qui avance également que « Kylian Mbappé, de son côté, ne laisse rien filtrer de ses émotions« .

En effet, nos confrères affirment que la date du 31 juillet, donnée comme ultimatum au clan Mbappé, est attendue afin de considérer le numéro 7 parisien comme officiellement à vendre. Cependant, le journaliste italien, spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, est de son côté plus clair et tranché sur la question : « Le PSG considère Kylian Mbappé comme à vendre, à partir d’aujourd’hui », a-t-il écrit sur son compte Twitter. Une information qui va dans le même sens de celle de nos confrères d’RMC Sport : « Mbappé est maintenant à vendre et le club s’engagera avec des prétendants« .

Sur le plan financier, The Athletic s’avance sur le montant attendu par les dirigeants parisiens. Selon nos confrères britannique, le club de la capitale espère tirer de ce gros dossier un chèque supérieur aux 100 millions d’euros, sans atteindre les 200. Sportivement, le Paris Saint-Germain serait prêt à envoyer Kylian Mbappé sur le banc au cours de la saison 2023/2024. Un feuilleton qui connaît aujourd’hui un énième rebondissement, et pas des moindres … .