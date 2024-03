PSG : Kylian Mbappé botte en touche sur son avenir

A la veille de la rencontre amicale face à l’Allemagne avec l’Equipe de France, le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, s’est rendu en conférence de presse. L’occasion pour lui de répondre concernant différents sujets, plus ou moins épineux.

La question de son avenir en club

« J’ai rien annoncé, parce que je n’avais rien à annoncer. Tant que je ne l’ai pas fait c’est que je n’ai rien à annoncer« .

La fraîcheur physique, grâce à sa gestion par Luis Enrique

« Je me sens bien en ce moment, pas très fatigué. J’ai du temps. L’Euro c’est loin. Je ne vois pas aussi loin. Je suis prêt à m’adapter à n’importe quelle situation« .

Une potentielle participation aux JO

« J’ai toujours eu la même ambition. J’ai toujours dit que c’était un événement qui ne dépend pas de moi. La décision finale appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer. Je prends plus de recul sur les situations. Si je n’y avais pas j’accepterai et je ferai ce qu’on me dit de faire« .

« L’enchaînement Euro – JO ? C’est quelque chose que je ne connais« .

Au sujet de Kolo Muani et Dembélé

« Pour Randal, il n’a pas une grande carrière en bleu, il s’installe, il prend ses marques, on est tous derrière lui. Ousmane est un joueur spécial, il a trouvé un certain rythme, il a le talent pour s’épanouir en Bleu« .

Avec qui n’as-tu pas encore discuté des JO ?

« Avec le Paris Saint-Germain. C’est le club avec qui je suis sous contrat, on a pas parlé de ma participation aux Jeux Olympiques. Tout ce qui se passe autour ? Moi j’ai une question, quand tu vois mes dernières performances, tu vois quelqu’un de perturbé ?« .

L’avenir en club à régler avant l’Euro ?

« Je serai concentré sur l’Equipe de France quand viendra l’Euro. Je pense que ce sera réglé d’ici là. Je suis concentré sur l’équipe nationale. L’absence de Griezmann ? C’est un joueur qui ne se remplace pas« .

Une nouvelle fois interrogé sur son avenir

« Le jour où j’aurai quelque chose à annoncer, je viendrai. Je ne me suis jamais caché. Désolé de décevoir, mais je n’ai rien de croustillant à annoncer.

Moi j’ai dit que ce n’est pas un sujet. On est dans un sprint final. L’idée de faire un triplé est plus importante que de savoir si je reste ou non. On est vraiment concentré là-dessus« .