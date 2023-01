PSG : Kylian Mbappé dans l’associatif pendant ses vacances

Alors qu’il profite des jours de repos que le PSG lui a accordé, Kylian Mbappé s’est rendu aux Etats-Unis et plus précisément à New-York. Après la reprise prématurée pour Achraf Hakimi également, les deux amis passent du bon temps ensemble de l’autre côté de l’Atlantique.

Avant leur retour au Camp des Loges la semaine prochaine, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi profitent du temps libre dont ils bénéficient à New-York. Cependant, aujourd’hui, l’attaquant parisien en a profité pour rendre visite à Noah et sa famille. Ce petit garçon est atteint du syndrome Adams Oliver et s’est rendu aux Etats-Unis afin de se soigner depuis l’été 2022. Il est à l’origine, avec sa famille, de l’association « Un Miracle Pour Noah« . Supporter du Paris Saint-Germain, le petit Noah a eu l’opportunité de rencontrer le numéro 7 du PSG à l’occasion d’une visite surprise du champion du monde 2018 à son domicile.

🤍 | Kylian Mbappé a profité de son voyage à New York pour aller à la rencontre de Noah et sa famille dans le cadre de l’association, Un Miracle pour Noah



L’association « Un Miracle Pour Noah » est active sur son site internet (ici) mais également par le biais de sa page Instagram (ici). Sur cette dernière, le cliché de Mbappé et Noah a été publié accompagné de la légende : « De l’amour, de l’admiration, de la surprise, des larmes … Son regard en dit tellement long. Noah ne s’en doutait pas une seconde ! Merci le king @k.mbappe. On peut dire que Noah fait officiellement partie de la team des supporters du PSG« .