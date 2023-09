PSG : Kylian Mbappé (déjà) sur le chemin du retour ?

Pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est largement imposé face à l’OM. Seule ombre au tableau, la sortie de Kylian Mbappé (36e), victime d’une entorse à la cheville gauche. Le flou persiste autour de la présence de l’attaquant français à Clermont ce samedi (17h).

Après sa sortie prématurée face à l’Olympique de Marseille, Kylian Mbappé est aujourd’hui incertain pour la septième journée de Ligue 1 Uber Eats et le déplacement en Auvergne pour affronter le Clermont Foot. Les derniers échos de la presse affirmaient qu’aucun risque ne sera pris avec le numéro 7 du PSG tant la priorité est qu’il soit présent le 4 octobre prochain à Newcastle pour la seconde journée des phases de poule de Ligue des Champions. Dans ses dernières nouvelles communiquées, le Paris Saint-Germain, sur ses réseaux officiels, annonce un dernier point qui sera fait ce vendredi 29 septembre afin de savoir si Kylian Mbappé sera du déplacement sur la pelouse du Stade Garbiel-Montpied ce samedi (17h sur Prime Video). Les premiers éléments de réponse nous parviennent ce jeudi, sans pour autant tirer de conclusion. En effet, sur les photos de l’entraînement du jour publiées sur le site officiel du PSG, l’attaquant français semble avoir retrouver le chemin de la pelouse du Campus PSG (78) après avoir effectué un travail en salle la veille. De plus, le numéro 7 parisien a touché le ballon. Cependant, le club de la capitale confirme qu’il ne s’est pas entraîné avec le groupe, mais individuellement.

Le scénario le plus idéal serait que Kylian Mbappé poursuit sa récupération de son entorse de la cheville gauche dans les prochaines heures afin de retrouver le groupe de Luis Enrique ce vendredi et d’avoir le feu vert du staff médical Rouge & Bleu afin de participer au match du week-end. Des nouvelles devraient donc tomber dans les prochaines heures entre la conférence de presse d’avant-match et le bilan qui sera fait.