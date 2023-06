Après une semaine de polémique autour du feuilleton entre le PSG et Kylian Mbappé, le principal intéressé est sorti du silence. A la veille de la rencontre de la rencontre entre l’Equipe de France et Gibraltar, le capitaine des Bleus était présent en conférence de presse d’avant-match ce jeudi.

Capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé honore désormais son rôle notamment par sa présence en conférence de presse en amont des matchs des Bleus. En ce sens, ce jeudi, le numéro 7 du PSG a répondu aux questions des journalistes présents sur place. Dans l’auditorium, une vingtaine de journaliste espagnols présents, en plein tourment médiatique autour de l’avenir du joueur. S’il était facile de le prévoir, la majorité des questions ont concernées l’avenir de Kylian Mbappé plutôt que la rencontre de ce vendredi entre les Bleus et Gibraltar.

L’occasion pour l’attaquant champion du monde 2018 de clarifier une position qu’il a déjà exprimé : « Mon objectif est de continuer au club et de rester au PSG. C’est ma seule option pour le moment. Je suis prêt à revenir à la reprise !« , a-t-il répondu, en ayant l’air agacé et demandant à ce que les questions suivantes concernent le match de l’Equipe de France et non pas son avenir. Selon les dernières informations de la presse, que ne nie pas Kylian Mbappé, le joueur aurait envoyé une lettre au PSG afin de faire savoir qu’il n’activerait pas l’année en option dans son contrat, et qu’il mettra fin à l’aventure en Rouge & Bleu au mois de juin 2024.

Une lettre qui semble avoir mis les dirigeants parisiens en colère. Une colère à laquelle Kylian Mbappé a répondu en conférence de presse ce jeudi : « Surpris de la réaction du PSG en plein rassemblement des Bleus ? La lettre n’a pas été envoyée pendant le rassemblement. Donc choqué ? Non. Je ne suis pas choqué et plus grand chose ne me choque. […] Je ne pensais pas qu’une lettre allait tuer quelqu’un ou offenser. J’ai juste envoyé une lettre« .

Par ailleurs, Kylian Mbappé a été interrogé sur la potentielle influence du président français Emmanuel Macron sur son avenir : « Une influence du Président de la République sur ma carrière ? AUCUNE. Il souhaite que je reste à Paris… mais mon objectif est aussi de rester. Donc on est sur la même longueur d’onde !« .