La qualité première dans le jeu de Kylian Mbappé est sans aucun doute la vitesse. Cependant, selon les derniers résultats, le numéro 7 du PSG ne parvient pas à se faire une place dans le top 10 des joueurs les plus rapides de Ligue 1.

Ce classement est dressé par la Ligue de Football Professionnel sur son site, et basé sur les pointes de vitesse auxquelles ont été chronométré les joueurs de Ligue 1 Uber Eats. C’est ainsi que selon ces résultats, le joueur le plus rapide du championnat de France est Faris Moumbagna. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a été flashé à 36,37 km/h le 2 mars dernier sur la pelouse du Clermont Foot. Une rencontre au terme de laquelle le Camerounais avait inscrit le cinquième but marseillais (90’+2) pour une victoire 1-5. Le podium des joueurs les plus rapides de Ligue 1 est complété par deux joueurs du Stade Brestois : Mathias Pereira Lage (36,35 km/h contre … Clermont, victoire 3-0) et Romain Del Castillo (36,32 km/h contre Lens, défaite 0-1). Ce classement est le résultat du dernier pointage en date de la LFP, qui succède à celui du mois de janvier. Lors de ce dernier, Kylian Mbappé affichait une pointe de vitesse à 36,07 km/h et y figurait naturellement. Ce jeudi, l’attaquant du PSG n’est donc plus des dix joueurs les plus rapides du championnat de France.

Le top 10 des joueurs les plus rapides de L1

1. Faris Moumbagna (OM) : 36,37 km/h (le 02/03/24, J24)

2. Mathias Pereira Lage (SB29) : 36,35 km/h (le 03/12/23, J14)

3. Romain Del Castillo (SB29) : 36,32 km/h (le 09/03/24, J25)

4. Andy Pelmard (CF63) : 36,31 km/h (le 02/03/24, J24)

4. Mousa Tamari (MHSC) : 36,31 km/h (le 10/11/23, J12)

6. Warren Kamanzi (Toulouse FC) : 36,20 km/h (le 26/11/23, J13)

7. Enzo Tchato (MHSC) : 36,17 km/h (le 08/12/23, J15)

8. Alan Virginius (CF63) : 36,12 km/h (le 02/03/24, J24)

9. Jonathan Clauss (OM) : 36,11 km/h (le 12/08/23, J1)

10. Shavy Babicka (Toulouse FC) : 36,08 km/h (le 11/02/24, J21)