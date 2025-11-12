PSG : Kylian Mbappé prend la défense de Lucas Chevalier

A l’occasion des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, l’Equipe de France affronte l’Ukraine ce jeudi 13 novembre (20h45) au Parc des Princes. A la veille de la rencontre, les Bleus ont tenu la conférence de presse d’avant-match.

Entre ses performances sportives et le dernier épisode extra-sportif, Lucas Chevalier ne connaît pas des débuts des plus tranquilles sous les cieux parisiens. Le portier qui pourrait connaître sa première sélection avec l’Equipe de France ce dimanche 16 novembre en Azerbaïdjan en cas de qualification face à l’Ukraine demain, peut compter sur le soutient de son capitaine en Bleus. En effet, Kylian Mbappé, en conférence de presse d’avant-match, a été interrogé sur l’extra-sportif de Lucas Chevalier, mais aussi ses débuts au Paris Saint-Germain : « Extra-sportif, j’ai pas vu. Je savais pas donc j’en ai pas parlé avec lui mais je peux en parler avec lui. Sur le terrain, il est arrivé au PSG, c’est le plus grand club de France, l’un des plus grands d’Europe. On va pas regarder ce que tu sais faire mais ce que tu fais pas. Il a eu des erreurs de parcours qui sont normales quand t’es au PSG. Mais je pense qu’il va s’acclimater, le club et ses coéquipiers lui font confiance. Le PSG c’est l’étape d’au dessus et c’est normal qu’il y ait parfois des difficultés. Il va s’en sortir« .