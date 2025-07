PSG – Kylian Mbappé retire sa plainte pour harcèlement moral

L’attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a décidé de retirer sa plainte pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature déposée le 16 mai contre le PSG.

À J-2 de la demi-finale de Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Real Madrid, un joueur cristallise les attentions : Kylian Mbappé. Après être parti en mauvais termes avec son ancien club, l’international français livre une bataille juridique avec les Rouge & Bleu. En plus des 55M€ de primes et salaires impayés réclamés depuis de nombreux mois, l’ex-attaquant parisien avait déposé plainte le 16 mai dernier pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature.

Le clan Mbappé veut calmer le jeu sur le plan juridique

Mais selon les informations de L’Equipe, les avocats de Kylian Mbappé ont décidé de retirer leur plainte contre X pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature déposée, qui avait donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet de Paris le 24 juin dernier. « L’attaquant du Real Madrid et son entourage sont habités par une volonté de calmer le jeu sur le terrain juridique et l’envie de se concentrer exclusivement sur le terrain sportif », explique L’E. En revanche, l’attaquant de 27 ans maintient son recours devant le conseil des Prud’hommes pour les 55M€ d’impayés de salaires et de primes concernant ses derniers mois de contrat chez les Rouge & Bleu.

Lors de ses récentes sorties médiatiques, le président parisien Nasser al-Khelaïfi, a décidé de pacifier ce climat tendu entre les deux parties, comme le montre son interview à « C à vous » du 10 juin dernier : « Remporter la Ligue des champions sans Mbappé ? On a eu la chance cette année, sans lui, mais je lui souhaite le meilleur au Real. C’est une grande star, un grand joueur. On a un conflit un petit peu (sourire). Mais du fond de mon cœur je lui souhaite le meilleur…tant qu’il n’est pas en face du PSG. »