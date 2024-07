Ce lundi 15 juillet est synonyme de reprise pour le PSG et ses joueurs non-internationaux qui retrouvent le chemin du centre d’entraînement de Poissy (78) en préparation de la saison 2024/2025. Le programme pour la première semaine est d’ores et déjà connu.

Comme prévu en ce début de semaine, le PSG reprend ses activités en accueillant une première salve de ses joueurs : les non-internationaux. En effet, de nombreux joueurs du Paris Saint-Germain n’ont pas participé à l’Euro 2024 ou la Copa America, et retrouvent donc le chemin de l’entraînement dès ce lundi 15 juillet. L’occasion pour Matvey Safonov, première et seule recrue estivale jusque-là de découvrir son nouveau centre d’entraînement. Le gardien de but russe est arrivé peu avant 11h à Poissy (78) comme l’indique Marc Mechenoua, journaliste présent sur place pour Le Parisien. Ce dernier évoque également la présence de Presnel Kimpembe. Le défenseur central français a étiré son protocole de reprise durant le mois de juin et répond donc présent au Campus PSG pour la reprise. Pour ce jour de rentrée, le premier arrivé a été Ilyes Housni. Le titi parisien, de retour de son prêt au Qatar au club d’Al-Sadd, est apparu dès 8h30, suivi par Noha Lemina, Ismaël Gharbi, Louis Mouquet, Colin Dagba et Renato Sanches.

Les joueurs ont été suivi par le conseiller du football, Luis Campos, aux alentours de 9h30. Pour ce lundi et mardi, les joueurs effectueront les tests médicaux et physiques avant de démarrer les entraînements à huit clos à partir de mercredi.