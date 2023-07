PSG : la clause de rachat de Xavi Simons a été activer

Le Paris Saint-Germain s’est déjà bien activé depuis plus d’un mois de mercato estival. Cependant le club de la capitale ne compte pas s’arrêter là et va activer la clause de rachat de Xavi Simons. En effet, les Rouge & Bleu possèdent une priorité sur le joueur, à hauteur de 6 millions d’euros, et les décideurs auraient choisi de lever cette option.

Xavi Simons fait beaucoup parler de lui pendant ce mercato estival 2023. Et pour cause, le Batave possède dans son contrat avec le PSV Eindhoven une clause de rachat prioritaire à l’avantage du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale avait imposé cette option lors du transfert gratuit de son joueur vers l’Eredivise l’été dernier, une option de seulement 6 millions d’euros. Auteur d’une saison fantastique avec son nouveau club, avec notamment 22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, le joueur formé à la Masia du FC Barcelone attise les convoitises de plusieurs clubs européens : Manchester United, Arsenal, Brighton ou encore Dortmund et Leipzig. De plus, le PSV Eindhoven veut conserver son numéro 7, lui qui est encore sous contrat avec le club hollandais jusqu’en 2027. Paris compte bien profiter de son avantage dans le dossier.

🚨 BREAKING : Le PSG a décidé d’activer la clause de Xavi Simons de 6M€



Le joueur a désormais 25 jours pour prendre sa décision ⏳🇳🇱



En effet, selon le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain a communiqué au joueur sa décision de lever la clause de rachat prioritaire de 6 millions d’euros pour rapatrier Xavi Simons dans la capitale. Comme révélé en amont, la décision finale reviendra au joueur et uniquement au joueur. La clause étant valable entre le 1er et le 31 juillet, le joueur a maintenant 25 jours devant lui pour accepter ou non la proposition des Rouge & Bleu.