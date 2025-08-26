PSG : La Corée du Sud inquiète de la situation de Kang-In Lee

Si Luis Enrique instaure un réel turnover au PSG, certains en payent logiquement le prix avec un temps de jeu réduit et un rôle moindre dans la hiérarchie. Ainsi, certaines nations s’inquiètent pour des éléments phares de leurs rangs. 14

Si Luis Enrique ne cesse d’assurer qu’il n’existe pas de onze type sous ses ordres au PSG en voulant instaurer un réel turnover, certains joueurs ont un temps de jeu bien réduit en comparaison à d’autres. C’est le cas de Kang-In Lee qui au cours de la saison 2024 – 2025 a été le 14e joueur le plus utilisé par Luis Enrique avec 2 458 minutes passées sur le pré en 49 rencontres toutes compétitions confondues. Ainsi, son nom a souvent été cité sur le marché des transferts pour un potentiel départ. Cependant, le technicien espagnol et le club de la capitale semblent tout de même compter sur le sud-Coréen de 24 ans. Ainsi, à quelques jours de la fermeture des portes du mercato, Kang-In Lee devrait poursuivre avec le Paris Saint-Germain, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Cependant, si l’histoire se poursuit entre les champions d’Europe et leur numéro 19, les inquiétudes prennent de l’ampleur en Corée du Sud.

En effet, le quotidien local SportsChosun titre « Lee Kang-in est-il un esclave du PSG ?« . Dans une année de Coupe du Monde 2026, les suiveurs et supporters de la sélection sud-Coréenne s’interrogent quant à la forme et au rythme de Kang-In Lee. Pour nos confrères de Foot Mercato, le journaliste Nam Jang-hyun du Sports Dong-A a expliqué la réflexion qui s’épaissit : « Les médias et les fans coréens se posent beaucoup de questions sur le fait de savoir si Lee Kang-in se voit offrir suffisamment d’opportunités. C’est actuellement une saison de Coupe du Monde, ce qui suscite une grande inquiétude quant au maintien du niveau de performance« .