PSG : La Coupe Intercontinentale avance en attendant la finale avec le champion d’Europe

Le PSG poursuit son année 2025 pleine de succès et aura l’occasion de la conclure avec un nouveau titre. En effet, le 17 décembre prochain, le club de la capitale disputera la finale de la Coupe Intercontinentale.

En plus de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA dont la première édition s’est joué cet été et a été remporté par Chelsea en finale face au PSG (0-3), la Coupe Intercontinentale réunissant les champions de chaque continent se tient toujours. En effet, la compétition a d’ores et déjà démarré avec le premier tour qui s’est soldé par une victoire du club égyptien Pyramids FC (3-0) face à Auckland. Pour le second tour, le club champion d’Afrique s’est ensuite imposé face à Al-Ahli (3-1), en attendant son adversaire pour la demi-finale qui sera le champion CONCACAF mexicain Cruz Azul, ou le champion de Copa Libertadores, pas encore connu.

Le PSG, vainqueur de la Ligue des Champions, attendra ensuite son adversaire pour la finale qui se jouera le 17 décembre prochain au Qatar, comme l’a annoncé la FIFA dans un communiqué officiel publié ce dimanche.