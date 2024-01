PSG : La croissance économique du club se poursuit

Outre l’aspect sportif sous les projecteurs, le PSG travaille d’arrache-pied pour faire grandir sa marque à l’international. Si la mission semble d’ores et déjà réussie comme le montrent les différents rapports économiques, la croissance du club de la capitale se poursuit.

En ce mois de janvier 2024, le PSG a fait son entrée dans le top 3 des plus gros chiffres d’affaires d’Europe avec près de 800 millions d’euros sur la saison 2022-2023. Un chiffre en hausse de 23% par rapport à la saison précédente. Pour le futur proche et la saison en cours, le Paris Saint-Germain espère une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires, en se basant sur différents paramètres. En effet, « une masse salariale délestée des très gros émoluments de Neymar, Messi, Ramos ou Verratti, l’été record en termes de vente, l’ouverture du Campus PSG à Poissy ou encore l’entrée au capital du club d’Arctos Partners, comme autant de facteurs influents« , tant d’éléments listés par nos confrères du Parisien qui pourrait voir le PSG se vanter d’un plus gros chiffre d’affaires pour la saison 2023-2024. En interne, dans les bureaux de La Factory, les voix se disent confiantes pour arriver à leur but de faire grossir le chiffre d’affaires, et ce, malgré les départs de joueurs comme Leo Messi ou Neymar, compensés par le recrutement de Kang-In Lee : « Il a apporté un autre type d’audience très intéressant pour le club« , souffle-t-on en interne, dans des propos recceuillis par Le Parisien.

Le pari gagnant de la prolongation de Mbappé

La plus grande source de revenus du PSG aujourd’hui reste ses partenariats avec pas moins de 38 sponsors actuellement. Concernant un des partenaires premiums, Qatar Airways, le deal reste assez discret et la date de fin de contrat n’est pas connue. Cependant, nos confrères du Parisien affirment que ces deals se font « sur au moins trois ans« . S’il est souvent sujet à polémique, le Parc des Princes est au centre de la réflexion quant au chiffre d’affaires du club de la capitale. En effet, au même titre que le centre d’entraînement, l’antre du PSG pourrait être sujette à un naming, même si à ce stade, « aucune discussion n’est avancée« . Si le Paris Saint-Germain se félicite de ce joli rebond sur le plan économique, la période post Covid, les pertes à la billetterie, la faillite de Mediapro ou encore la prolongation de Kylian Mbappé ont mis de véritables coups de massue aux finances du club de la capitale. Concernant la dernière prolongation de l’attaquant français, en interne, on assume pleinement d’avoir dégradé un exercice comptable, pour un investissement comme un autre, en misant sur un rebond économique. Il semblerait que, quand les chiffres tombent, le plan se déroule sans accroc.