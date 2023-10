PSG : La date du Trophée des Champions (enfin) dévoilée

La rencontre entre le vainqueur du championnat de France et de la Coupe de France est normalement celui qui ouvre la saison en étant le premier rendez-vous officiel du football français. Cependant, en prenant en compte la délocalisation de l’évènement, l’organisateur thaïlandais de cette année s’est désisté l’été dernier.

La saison de football en France est toujours lancée par le Trophée des Champions. Une rencontre entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France qui est délocalisée depuis 2009. Cependant, pour l’exercice 2023/2024, l’évènement devait se tenir en Thaïlande le 5 août dernier, avant de voir l’organisateur se désister. En ce sens, la LFP a reporté la rencontre entre le PSG et le Toulouse FC. Depuis l’été dernier, aucune date n’était fixée jusque-là afin que celle-ci se joue, et c’est aujourd’hui chose faite. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, le rendez-vous est pris pour le 3 janvier 2024, sans pour autant que le lieu soit fixé. En effet, si « les discussions sont en cours et sont entrées dans la dernière ligne droite« , c’est l’Arabie Saoudite qui est pressentie pour recevoir le Trophée des Champions 2023. Si la nouvelle place importante du football n’accueille pas le match entre le Paris Saint-Germain et le TFC, c’est le Qatar qui devrait être l’heureux élu.

Le LFP s’y retrouve

En délocalisant le Trophée des Champions dans le Moyen-Orient, la LFP « espère récupérer au moins le montant promis« . Nos confrères de L’Equipe affirment par ailleurs qu’une action a été engagée afin d’obtenir un dédommagement face au désistement de l’organisateur thaïlandais. Après s’être tenu Canada, en Tunisie, au Maroc, aux Etats-Unis, au Gabon, en Autriche, en Chine et en Israël, le Trophée des Champions découvrira un nouveau pays.