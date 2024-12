Ce mercredi 11 décembre, la FIFA a annoncé et officialisé les organisateurs des deux prochaines Coupes du Monde après l’édition 2026 en Amérique. Une nouvelle qui concerne et ravit Achraf Hakimi.

La nouvelle est tombée : la Coupe du Monde fera son retour sur le continent africain 20 ans après le mondial 2010 en Afrique du Sud. Pour l’occasion, c’est l’organisation tricontinentale qui a été validée et retenue par la FIFA comme l’a annoncée Gianni Infantino, patron du football mondial. En effet, la plus prestigieuse des compétitions, à l’occasion de son édition centenaire, sera organisée sur les sols Argentin, Uruguayen, Paraguayen, mais également entre le Portugal, l’Espagne … et le Maroc ! Ce dernier pays, dont est originaire Achraf Hakimi, fait la fierté du latéral droit du Paris Saint-Germain. Suite à l’annonce de la nouvelle, sur ses réseaux sociaux, le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar a fait part de sa satisfaction : « La Coupe du monde 2030 arrive au Maroc ! Quelle fierté d’accueillir pour la toute première fois de notre histoire cette incroyable compétition. Dima Maghrib !« .

https://twitter.com/AchrafHakimi/status/1866953762029568149 X : @AchrafHakimi