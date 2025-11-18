PSG : La Finale de la Coupe Intercontinentale 2025 a trouvé son diffuseur !

Historique pour le Paris Saint-Germain : le club de la capitale disputera sa première finale de la Coupe Intercontinentale le 17 décembre prochain au Qatar. Le match vient de trouver son diffuseur officiel : l’événement sera retransmis en direct et en exclusivité sur M6.

M6 s’offre un choc internationale : Paris vise un nouveau trophée

Vainqueur éclatant de la Ligue des Champions en mai dernier (5-0 contre l’Inter), le Paris Saint-Germain ajoute une page à son histoire en se qualifiant pour la toute première finale de la Coupe Intercontinentale dans son format rénové (succédant à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA). Cette rencontre tant attendue se tiendra le mercredi 17 décembre 2025 à Doha, au Qatar. L’enjeu est immense pour le PSG qui peut remporter un trophée majeur intercontinental, confirmant sa domination sur la scène européenne. Le suspense concernant l’adversaire du PSG reste entier. Le futur challenger sera issu des playoffs intercontinentaux et sera connu le 13 décembre à Al Rayyan. Le Paris Saint-Germain affrontera le vainqueur d’un barrage opposant un club égyptien, le Pyramids FC, à une rencontre entre le club mexicain du CF Cruz Azul et une équipe brésilienne.

Programme, Diffusion et Commentateurs du Match

Les supporters du Paris SG et les amateurs de football pourront suivre l’intégralité de cette finale de la Coupe Intercontinentale en clair. Selon le communiqué officiel, M6 diffusera donc le match en direct le mercredi 17 décembre 2025 à 18h (heure française). Aux commentaires, la chaîne a choisi un duo d’experts pour accompagner les téléspectateurs : Xavier Domergue et l’ancien entraîneur emblématique du club, Antoine Kombouaré. Cet événement s’annonce comme l’un des rendez-vous sportifs majeurs de l’année 2025. Le PSG a désormais les yeux rivés sur un nouveau titre historique, et l’assurance d’une diffusion nationale sur M6 ne fait qu’amplifier l’attente autour de cette Coupe Intercontinentale.

