PSG – La joie de João Neves après le succès face à Angers

Pour son retour au Parc des Princes, le PSG a obtenu l’essentiel face à l’Angers SCO avec un court succès (1-0) grâce à une réalisation de Fabian Ruiz.

Le PSG retrouvait ses supporters ce vendredi soir. En ouverture de la 2e journée de Ligue 1, les champions de France accueillaient l’Angers SCO. Face à une formation en bloc-bas, la solution est venue de Fabian Ruiz, unique buteur de ce match à sens unique (1-0). Pour cette rencontre, Luis Enrique pouvait aussi compter sur le retour de suspension de João Neves.

Après la rencontre, le milieu parisien s’est exprimé sur ce succès au micro de Ligue 1+ : « On sait qu’on n’a pas beaucoup de préparation, mais je pense qu’on a joué un beau match, on était bien, on était magnifique, je pense que tous ceux qui ont vu le match, ils ont vu une équipe compétitive », a dans un premier temps déclaré l’international portugais avant d’être questionné sur sa complémentarité avec son compatriote Vitinha. « C’est un joueur incroyable, une personne magnifique, c’est toujours un plaisir de jouer à ses côtés et j’espère que ça continuera pendant beaucoup d’années. »