PSG : La menace d’un départ libre de Mbappé

L’attaquant du Paris Saint-Germain ne cesse d’alimenter l’espace médiatique autour du club de la capitale. Kylian Mbappé a beau avoir repris l’entraînement aujourd’hui avec les Rouge & Bleu, son nom est encore associé au Real Madrid. Le numéro 7 souhaite toujours continuer au PSG la saison prochaine, mais un départ libre à l’été 2024 pourrait mettre en péril le club de la capitale sur plusieurs aspects.

L’avenir de Kylian Mbappé demeure toujours au centre de toutes les attentions. Son retour à l’entrainement ce lundi aura été ponctué par la présence de nombreux médias espagnols, en quête d’images de celui qui serait amené à rejoindre le Real Madrid dans un futur proche. Le numéro 7 parisien avait fait part au Paris Saint-Germain de son souhait de ne pas activer l’option d’une année supplémentaire dans le club de la capitale, ranimant la flamme du feuilleton Mbappé. Depuis, le président parisien a posé un ultimatum au capitaine des Bleus : soit il prolonge, soit il sera vendu cet été. Cependant, le club madrilène qui demeure la destination privilégiée, voire exclusive, pour le crack de Bondy, ne pourrait pas assumer financièrement un transfert cet été. Un départ libre à l’été 2024 parait alors être la solution la plus plausible dans le dossier Mbappé.

Si pour l’instant, Kylian Mbappé est un joueur du Paris Saint-Germain et a effectué son retour dans le club de la capitale pour entamer sa présaison aux côtés d’Achraf Hakimi, Keylor Navas, ou encore Neymar avec qui les retrouvailles ont été chaleureuses, le numéro 7 pourrait partir librement l’été prochain et cela pourrait causer de lourds dégâts aux Rouge & Bleu. Comme le révèle The Athletic, des sources proches du dossier Mbappé ont indiqué qu’un départ gratuit vers Madrid poserait de réels soucis financiers au PSG, qui pourraient engendrer la vente d’autres joueurs en fonction de l’impact du mouvement sur le Fair Play Financier (FPF) du club, notamment au moment où Qatar Sports Investments s’ouvre à de nouveaux investisseurs. Ces derniers jugeraient qu’une non prolongation de Kylian Mbappé serait un réel handicap dans le développement du club, et le prochain marché des transferts.

L’éventualité d’un envol pour la capitale espagnole du champion du Monde 2018 l’été prochain serait aussi un frein pendant cette fenêtre de mercato estivale, puisque l’impact sur le FPF qu’aurait ce départ a du forcer les dirigeants parisiens à suspendre certains dossiers, notamment celui de Bernardo Silva. La menace de devoir vendre plane aussi sur le Paris Saint-Germain, qui serait amené à se séparer de nombreux joueurs, à cause d’un déficit de 175 millions d’euros en cas de départ libre de Kylian Mbappé l’été prochain. La date du 31 juillet sera décisive, puisque c’est celle qui a été indiquée comme butoir par le PSG dans l’ultimatum que le club a posé à son numéro 7 : prolonger ou partir cet été.