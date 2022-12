PSG : La MNM finit 2022 aux sommets

Le Paris Saint-Germain s’est imposé (2-1) face au RC Strasbourg pour sa première rencontre après la Coupe du Monde 2022 et dernière de l’année 2022. L’occasion pour le club de la capitale d’asseoir sa domination en Ligue 1 Uber Eats et creuser l’écart avec un RC Lens qui a été tenu en échec sur la pelouse de l’OGC Nice.

Avec 44 points en 16 journées de championnat, le PSG consolide sa première place devant le RC Lens avec 7 points d’avance sur les Sang & Or. La meilleure manière de finir l’année civile 2022 pour le club de la capitale qui maintient son rythme depuis le début de la saison 2022-2023. Pour leur premier match de l’année 2023, les Rouge & Bleu se déplaceront sur la pelouse de leur dauphin ce dimanche 1er janvier (20h45 sur Prime Video). Un choc en Ligue 1 Uber Eats qui sera on ne peut plus important pour les deux clubs. En plus de dominer le championnat de France, le Paris Saint-Germain peut compter sur ses individualités pour mettre ses couleurs au sommet. En effet, en plus du collectif, le club de la capitale brille dans les classements individuels. Au terme de l’année 2022 et de la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats, le nom de Kylian Mbappé s’affiche en tête du classement des buteurs du championnat de France avec pas moins de 13 réalisations. Le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 (8 buts), devance son coéquipier Neymar. Le numéro 10 du PSG compte 11 buts depuis le début de la saison. Ce dernier est également à l’honneur dans le classement des meilleurs passeurs de l’Elite hexagonale. Il compte 10 passes décisives, à égalité avec … Leo Messi. Les deux sud-Américains sont les meilleurs passeurs du championnat.

Image : psg.fr

Impliqué sur 21 buts en 15 rencontres de Ligue 1 Uber Eats disputées, Neymar est tout simplement le joueur du PSG le plus décisif « puisqu’il fait marquer ou marque toutes les 54 minutes« , rappelle le club de la capitale sur son site officiel. En plus d’être meilleur buteur du championnat, Kylian Mbappé occupe également la première place du classement des meilleurs buteurs en Ligue des Champions avec 7 réalisations. Le numéro 7 du PSG, face au RC Strasbourg (victoire 2-1) a offert la victoire à son équipe dans les tout derniers instants sur penalty. S’il peut paraître anodin, ce but (inscrit à la 95e minute et 41 secondes) est entré (par la petite porte) dans l’histoire du club de la capitale. En effet, il est « le but le plus tardif de l’histoire du Paris Saint-Germain en championnat« , devancé, toutes compétitions confondues, par celui d’Antoine Kombouaré (18/03/93) face au Real Madrid. L’ancien défenseur du PSG (1990-1995) avait inscrit son but historique à la 95e minute et 55 secondes.