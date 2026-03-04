PSG – La montée en puissance d’Illia Zabarnyi

Décevant lors de la première partie de la saison, le défenseur du PSG, Illia Zabarnyi, surfe actuellement sur une bonne période, qui demande confirmation.

Illia Zabarnyi semble enfin lancer son aventure au PSG. Après une première partie de saison difficile, la recrue estivale, achetée en provenance de Bournemouth contre 63M€ et sous contrat jusqu’en 2030, commence à montrer ses qualités. À l’exception du naufrage collectif parisien face au Stade Rennais (3-1), l’international ukrainien est sur une bonne période avec des prestation abouties face à l’AJ Auxerre, le FC Metz et Le Havre. S’il a toujours eu le soutien de Luis Enrique, qui jugeait nécessaire une période d’adaptation dans une animation défensive exigeante, le défenseur de 23 ans affichait jusqu’alors une impression inquiétante.

Zabarnyi veut s’imposer progressivement au PSG

Mais depuis quelques matchs, Illia Zabarnyi montre un visage plus serein, même s’il faudra des adversaires d’un autre calibre pour confirmer cette embellie. « L’échantillon reste faible mais l’impression laissée sur ces trois matches est bien meilleure. Ce qui a frappé, notamment au Havre, c’est sa faculté à être dominant dans le duel. Dans les airs qui, en dépit de son gabarit (1, 89 m), n’est pas son point fort comme au sol. Physiquement, après avoir beaucoup enchaîné en club et en sélection à l’automne, il donne l’impression de retrouver des sensations », constate L’Equipe. Peu sollicité en défense lors de ces rencontres, l’ancien de Bournemouth a fait preuve d’intelligence dans son placement et commence à montrer ses qualités dans l’utilisation du ballon, n’hésitant pas à prendre des risques dans la relance.

Avec déjà 27 rencontres disputées cette saison, l’entourage du joueur ne juge pas décevant ce temps de jeu pour une première saison chez les champions d’Europe. Le joueur a la volonté de s’imposer progressivement dans un club qu’il voulait absolument rejoindre l’été dernier, écartant toutes les propositions d’autres clubs malgré la lenteur des négociations entre le PSG et Bournemouth. « En interne, Zabarnyi est décrit comme un joueur capable d’analyser sa situation avec lucidité. Ainsi que comme un homme discret, calme (…) Dans la vie quotidienne, Zabarnyi, qui prend des cours de français, promène sa légèreté à Neuilly-sur-Seine, où il est devenu un personnage connu des habitants. En compagnie de son chien et aux côtés de son épouse qui, depuis ses années étudiantes, a une bonne maîtrise du français. Le couple, féru de mode, s’épanouit dans la capitale », précise le quotidien sportif. Mais, il est encore difficile d’imaginer l’Ukrainien détrôner Marquinhos lors des matchs à enjeux, le capitaine parisien reste un élément écouté et important pour l’équilibre du vestiaire. « Il n’y a pas aujourd’hui un écart qualitatif conséquent entre les deux défenseurs. Et à part Barcelone où son match est très cohérent, Zabarnyi n’a pas encore affiché suffisamment de garanties pour les matches de très haut niveau. » Le numéro 6 du PSG devra encore élever le curseur pour s’imposer comme le vrai successeur de Marquinhos, encore sous contrat jusqu’en 2028.