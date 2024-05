PSG : La nouvelle voix du Parc des Princes trouvée ?

A l’occasion de l’acquisition de son douzième titre de champion de France, le PSG a célébré différentes de ses individualités. La première, Kylian Mbappé. Le Français a disputé son dernier match au Parc des Princes hier soir. La seconde Keylor Navas. S’il n’a pas pris part à la défaite face au TFC (1-3), le gardien a eu le droit à une banderole. Et la troisième, le speaker Michel Montana.

Les festivités du titre ont légèrement été entachées par la défaite (1-3) face au Toulouse FC. Cependant, le meilleur speaker de France en 2009, 2012 et 2016 a tout de même vécu une soirée particulière puisqu’il s’agissait de sa dernière au Parc des Princes dans l’exercice de ses fonctions. A 68 ans et après plus de 700 rencontres au micro Rouge & Bleu, Michel Montana a pris sa retraite. Speaker officiel du Paris Saint-Germain depuis 1998, la voix iconique du club de la capitale cède donc sa place. Selon les informations de nos confrères d’RMC Sport, le PSG n’est pas allé chercher bien loin pour son remplaçant. En effet, Max, 54 ans, devrait prendre le relai. Ce dernier, ancien DJ et animateur radio, est le speaker de l’Equipe de France, mais également de l’équipe féminine et de handball du PSG. Max n’est pas un total inconnu pour les suiveurs du club de la capitale et son équipe masculine puisqu’il a à quelques reprises ces dernières années assuré le remplacement de Michel Montana.