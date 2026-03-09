PSG – La petite pique de Vitinha à Messi, Mbappé et Neymar

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Vitinha a connu deux versions du club de la capitale. L’international portugais n’a pas hésité à tacler certains de ses anciens coéquipiers.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique au PSG durant l’été 2023, le club de la capitale a changé de philosophie. Dans son recrutement, il ne vise plus des stars internationales mais plutôt des jeunes joueurs prometteurs qui peuvent se fondre dans un collectif. Lorsqu’il y avait encore des stars, certaines ne défendaient pas et cela exposait les autres joueurs. Sous les ordres du coach espagnol, tout le monde défend afin de déstabiliser l’équipe adverse et de ne pas permettre aux adversaires de se projeter rapidement vers la surface parisienne. On a pu le voir la saison dernière, avec notamment l’image qui a beaucoup tourné, où Khvicha Kvaratskhelia avait fait un sprint pour venir défendre lors de la finale de la Ligue des champions alors que le PSG gagnait déjà 4-0 contre l’Inter Milan ou encore les pressings d’Ousmane Dembélé sur les gardiens adverses.

« Vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir un, deux ou trois joueurs qui ne courent pas »

Dans une interview accordée à la chaîne portugaise Canal 11 dans le cadre d’un documentaire en deux parties qui lui est consacré, Vitinha a lancé une petite pique à certains de ses anciens coéquipiers, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, pour ne pas les citer, qui n’étaient pas forcément bénéfiques au PSG. « Vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir un, deux ou trois joueurs qui ne courent pas. Ils font partie des meilleurs de l’histoire, mais ce n’est pas toujours ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. C’est ce qui fait la différence avec le PSG actuel. Les attaquants marquent les latéraux comme des fous. Vous voyez un Dembélé, un Gonçalo, qui pressent à l’entrée de la surface et sont les premiers à presser dans le camp adverse.