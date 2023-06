PSG : La piste Luis Enrique s’éloigne

Alors que le PSG se prépare à se séparer de Christophe Galtier, son remplacement du côté des dirigeants parisiens s’accélère. Si de nombreuses pistes ont été évoquées depuis plusieurs semaines, le nom de Luis Enrique revient avec insistance.

Cette journée du mardi 6 juin semble être décisive dans le dossier du prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. En effet, comme l’indiquent de nombreuses informations publiées ce jour, le club de la capitale, par le biais de Luis Campos, aurait communiqué à Christophe Galtier la fin de son aventure en Rouge & Bleu. L’heure du bilan a sonnée, et la réunion prévue en ce début de semaine afin d’évoquer l’avenir des uns et des autres, dont celui du coach français, semble lui avoir été fatale. En ce sens, l’état major du PSG s’active pour lui trouver un remplaçant, et le nom qui se détache est celui de Julian Nagelsmann.

Malgré les avancées sur la piste menant au technicien allemand et son potentiel adjoint Thierry Henry, d’autres noms continuent de vivre autour du banc du Paris Saint-Germain. C’est le cas de Luis Enrique. L’ancien entraîneur du FC Barcelone et de la sélection nationale espagnole serait également sur les tablettes des dirigeants du club de la capitale. Cependant, selon nos confrères transpyrénéens de Mundo Deportivo, le coach ne serait pas attendu à Paris dans les prochaines heures. Une information avancée par Dani Gil, qui précise que si le profil de Luis Enrique est apprécié par le board Rouge & Bleu, la priorité demeure Julian Nagelsmann.