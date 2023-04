PSG : La porte ouverte à Carlos Soler ?

Arrivé dans les derniers instants du dernier mercato estival, Carlos Soler peine à se faire une place dans les rangs du Paris Saint-Germain. Auteur d’une saison plus que mitigée en terme de temps de jeu ou de performances, l’Espagnol pourrait ne pas s’éterniser sous les cieux parisiens.

Après avoir fait toute sa carrière au FC Valence jusqu’à l’été 2022, Carlos Soler s’engage avec le Paris Saint-Germain contre la somme de 18 millions d’euros, et avec un contrat de 5 ans à la clé. En ce sens, à 26 ans, l’Espagnol est lié au club de la capitale jusqu’en 2027. Du moins contractuellement. En effet, selon nos confrères de AS, Carlos Soler a été placé sur la liste des transferts et pourrait quitter le PSG dès cet été. Principal artisan de ce transfert, Luis Campos n’hésitera pas à tendre l’oreille en cas d’offre intéressante. Si le milieu de terrain venait à quitter le Paris Saint-Germain après seulement une saison, l’aveu d’échec de le part du directeur du football parisien serait implacable. Sur le plan sportif le choix est déjà largement pointé du doigt malgré des chiffres encourageants mais en trompe l’œil.

Statistiques de Carlos Soler depuis son arrivée

21 matchs de Ligue 1 (3 buts – 3 passes décisives – 1 084 minutes)

6 matchs de Ligue des Champions (1 but – 153 minutes)

3 matchs de Coupe de France (2 buts – 1 passe décisive – 190 minutes)

Dans un confort certain au FC Valence, Carlos Soler a clairement quitté sa zone de confort en s’engageant avec le Paris Saint-Germain. Au sein d’un collectif et d’un secteur offensif bien fournit en concurrence, le numéro 28 du PSG, au-delà de ses performances moindres, peine également à trouver sa place. Depuis son arrivée à Paris, il a évolué à gauche, à droite, dans l’axe ou derrière les attaquants, sans jamais convaincre. L’avenir de Carlos Soler en Rouge & Bleu semble mince tant les opportunités de faire changer d’avis ses dirigeants vont se faire rares d’ici la fin de saison.